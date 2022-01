Même si Carlos Moya ne veut pas penser trop fort à un 21e Grand Chelem de Rafael Nadal, et même s’il a conscience aussi que son poulain a eu très chaud contre Denis Shapovalov, il ne se cache pas. Il n’a pas peur d’af­firmer à El Partidazo de COPE que le Majorquin fait désor­mais office de favori pour le titre dans cet Open d’Australie, devant Daniil Medvedev.

« Les quatre demi‐finalistes sont des vain­queurs poten­tiels de Grand Chelem. Mais je mets Rafa, évidem­ment, comme favori, même si Medvedev sait déjà ce que c’est que de gagner un Chelem et est sûre­ment l’ad­ver­saire le plus diffi­cile à battre. Je mettrais Rafa en premier, et ensuite Medvedev », a déclaré l’en­traî­neur de Rafael Nadal.

Il faudra déjà passer l’obs­tacle Matteo Berrettini vendredi en demies. L’Italien n’a perdu que contre Novak Djokovic en Grand Chelem en 2021.