Karolina Muchova est une reve­nante. Menée 6–1, 2–0 par une Ashleigh Barty impec­cable en quarts de finale de l’Open d’Australie, le joueuse tchèque a alors déci­dé de faire appel à un temps mort médi­cal qui a influen­cé la suite de la ren­contre. Critiquée par cer­tains médias aus­tra­liens pour ce « coup de poker », la 27e mon­diale s’est défen­du d’un quel­conque cal­cul en confé­rence de presse.

« Je pense qu’il fai­sait un peu chaud et cela m’a affec­té. Je me suis sen­tie un peu étour­die à un moment don­né, vrai­ment per­due et je me suis presque éva­nouie. J’ai juste deman­dé de l’aide. Et ils ont pu me rafraî­chir avec de la glace. J’étais au plus bas. Le méde­cin a véri­fié ma pres­sion et ma tem­pé­ra­ture et j’ai pu retour­ner sur le court avec d’autres intentions. »