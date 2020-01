L’Open d’Australie a confirmé le retour en forme de Garbine Muguruza après une année 2019 très difficile. L’Espagnole, qui est désormais coachée par Conchita Martinez, disputera la finale face à Sofia Kenin et visera un troisième titre du Grand Chelem. Une performance qui lui permet de faire la Une du journal sportif espagnol AS. Et celle-ci est plutôt très réussie.

‘AS’. Amazing first page pic.twitter.com/CQjcJbm6Nf — José Morgado (@josemorgado) January 31, 2020