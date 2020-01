Au terme d’une rencontre intense et aux mutiples rebondissements, Garbine Muguruza a finalement pris le dessus sur Simona Halep en s’imposant 7-6(8), 7-5. Face à Sofia Kenin, l’Espagnole disputera sa quatrième finale de Grand Chelem, la première en Australie.

La fournaise de la Rod Laver Arena est terrible mais Simona Halep et Garbine Muguruza ont livré un énorme combat de 2h05 de jeu. Dans ces conditions, c’est l’Espagnole qui débute le mieux en menant 5-3 avant de se faire reprendre par la Roumaine qui se procure deux balles de set à 6-5. Elle en aura deux autres dans le jeu décisif avant que la protégée de Conchita Martinez conclut sur sa quatrième occasion après avoir mené 3-0 et 6-4 dans ce tie-break.

Loin d’abdiquer, la numéro 3 mondiale repart au combat dans la deuxième manche et prend les commandes en menant à son tour 5-3. Mais la 32e mondiale revient, enchaîne quatre jeux de rang et s’impose finalement 7-6(8), 7-5. Elle se qualifie ainsi sa pour sa quatrième finale de Grand Chelem, la première en Australie. Elle y affrontera Sofia Kenin et elle partira favorite face à une joueuse qui n’a jamais joué un tel événement. Et surtout, elle confirme son retour en forme après une année 2019 très difficile.