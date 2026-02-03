Tombeur de Novak Djokovic en finale de l’Open d’Australie, Carlos Alcaraz est devenu à 22 ans le plus jeune joueur à remporter les quatre tournois du Grand Chelem.
Ancienne numéro 1 mondiale et désormais co‐directrice du Masters 1000 de Madrid, Garbine Muguruza a commenté l’exploit de son compatriote au micro d’Eurosport.
« On a beaucoup parlé de Carlos ces derniers temps (en raison de sa séparation avec Ferrero, ndlr), il a trop fait la une des journaux. Il a lui‐même reconnu, après sa victoire, qu’il avait traversé une période difficile, que la pré‐saison avait été ‘émotionnelle’ et particulière. Avec toute la pression liée à la rupture avec Juan Carlos Ferrero (cela nous est tous arrivé), son maître, quelqu’un de si spécial. C’est surprenant, oui, car il sait surmonter tous les obstacles qui se présentent dans sa carrière. C’est ce que je retiens de sa victoire inoubliable à Melbourne. C’est ça qui compte. Les affronter et les surmonter un par un. »
Publié le mardi 3 février 2026 à 11:59