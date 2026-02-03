Tombeur de Novak Djokovic en finale de l’Open d’Australie, Carlos Alcaraz est devenu à 22 ans le plus jeune joueur à remporter les quatre tour­nois du Grand Chelem.

Ancienne numéro 1 mondiale et désor­mais co‐directrice du Masters 1000 de Madrid, Garbine Muguruza a commenté l’ex­ploit de son compa­triote au micro d’Eurosport.

« On a beau­coup parlé de Carlos ces derniers temps (en raison de sa sépa­ra­tion avec Ferrero, ndlr), il a trop fait la une des jour­naux. Il a lui‐même reconnu, après sa victoire, qu’il avait traversé une période diffi­cile, que la pré‐saison avait été ‘émotion­nelle’ et parti­cu­lière. Avec toute la pres­sion liée à la rupture avec Juan Carlos Ferrero (cela nous est tous arrivé), son maître, quel­qu’un de si spécial. C’est surpre­nant, oui, car il sait surmonter tous les obstacles qui se présentent dans sa carrière. C’est ce que je retiens de sa victoire inou­bliable à Melbourne. C’est ça qui compte. Les affronter et les surmonter un par un. »