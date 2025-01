Si Novak Djokovic et son nouvel entraî­neur, son ami et ancien grand rival Andy Murray, ont déjà travaillé pendant dix jours ensemble durant l’in­ter­saison, aucune photo n’avait filtré.

Les images tant atten­dues de Murray coachant Djokovic sont arri­vées ce mardi matin de Melbourne, où le Britannique a comme prévu rejoint son joueur à quelques jours du début de l’Open d’Australie (12 au 26 janvier).

What we have all been waiting for…



Andy Murray has arrived in Melbourne to begin his part­ner­ship with Novak Djokovic 🤝#AO2025 pic.twitter.com/sk8tf4CwiM