Sorti gagnant d’un nouveau duel dont il a le secret face à Nikoloz Basilashvili, Andy Murray est revenu sur un moment un peu parti­cu­lier au début de la rencontre. Alors que certains spec­ta­teurs s’amu­saient à imiter la célé­bra­tion bruyante et corporel du foot­bal­leur portu­gais Cristiano Ronaldo dans les tribunes, le Britannique a pris cela pour des sifflets à son encontre avant de fina­le­ment comprendre la référence.

« Au début, j’ai pensé que les gens me huaient car il y avait déjà des personnes qui faisaient la même chose pendant mon entraî­ne­ment d’hier (lundi). Et je ne savais pas pour­quoi (sourire). Donc à l’ori­gine c’est ce que je pensais. Mais après, j’ai compris qu’ils faisaient ça (« Siuu ») en réfé­rence à la célé­bra­tion de Cristiano Ronaldo quand il marque un but. Mais je dois bien avouer que c’était incroya­ble­ment irri­tant (sourire). Mais main­te­nant j’ai compris ce qu’ils faisaient. »