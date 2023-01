Après avoir terminé son match à 4 heures du matin face à Kokkinakis au deuxième tour, Andy Murray s’est presque logi­que­ment incliné ce samedi face à Bautista Agut malgré une très belle résis­tance. En confé­rence de presse d’après match, le Britannique n’a pas nié que ce duel de 5h45 avait pesé lourd.

« Il est impos­sible de dire à quel point le match face à Kokkinakis m’a affecté, mais ça n’a pas aidé. Je n’ai dormi que de 6 à 9 heures du matin, ce qui n’était pas suffi­sant (rires). J’ai dû venir au tournoi parce que j’avais sept ou huit ampoules que je devais faire éclater pour me débar­rasser du liquide qu’elles conte­naient. J’ai dû venir pour les faire soigner. Je suis retourné à l’hôtel et j’ai dormi quelques heures de plus. Ensuite, je me suis entraîné pendant 15 minutes et j’ai pris un bain de glace, puis j’ai vu le physio. Je ne me sentais pas bien. Mes jambes allaient bien, elles n’étaient pas mauvaises, mais le bas de mon dos était vrai­ment doulou­reux. Cela a affecté mon service. C’était vrai­ment la pire chose pour moi aujourd’hui (samedi). Je ne pouvais pas fléchir pour servir. Je n’ai pas pu faire de service. Dans les rallyes, j’étais bien, le pire c’était le service. »