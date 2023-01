Fatigué, éreinté, Andy Murray a encore malgré tout livré un sacré match face à Bautista Agut. L’Ecossais s’in­cline en quatre manches (1−6, 7–6, 3–6, 4–6).

On savait que face à l’Espagnol, le défi était immense d’au­tant que Roberto ne donne pas un point et que son jeu est souvent syno­nyme de rallyes.

A l’agonie entre les échanges pour récu­pérer, Andy a quand même pu une nouvelle fois démontré qu’il était un sacré défenseur‐contreur.

En début d’année, il avait expliqué qu’il avait retrouvé un très bon niveau.

Son parcours en élimi­nant Berrettini et Kokkinakis le confirme et sans cette fatigue exces­sive, il aurait pu surement aller plus loin dans cet Open d’Australie 2023.

Espérons qu’il garde cette énergie pour la suite de la saison car il devrait encore nous procurer de sacrées émotions.