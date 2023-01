Cinq fois fina­liste et jamais titré à Melbourne, Andy Murray sait très bien ce que cela fait de passer plusieurs fois très près de remporter un titre du Grand Chelem. Interrogé sur les chances de Nick Kyrgios sur cette édition de l’Open d’Australie, le Britannique estime qu’il peut le faire.

« L’année dernière, il a remporté le double ici et a égale­ment réalisé un excellent parcours à Wimbledon. Il était très près du but et il n’était pas très loin non plus à l’US Open. Il a frappé à la porte lors des deux derniers tour­nois du Grand Chelem et j’es­père qu’il s’est bien préparé pour mettre toutes les chances de son côté. Il peut le faire, mais ce ne sera pas facile. »