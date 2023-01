Andy Murray est un monstre, un monstre de comba­ti­vité et un monstre du tennis à tout jamais.

Tout le monde sait d’où il vient et ce succès face à Kokkinakis au petit matin, est un exploit de plus d’une carrière exem­plaire. Sur le court après cette victoire, il a encore trouvé la force pour dire ce qu’il a ressenti lors de ce duel incroyable.

« À vrai dire, j’ai du mal à comprendre ce que j’ai réalisé. Au début, Thanasi jouait bien, il servait de façon incroyable. Et puis plus le match avan­çait, plus je me sentais bien. C’est vrai que je suis un peu habitué à ce genre de situa­tion, revenir de deux sets à zéro, je l’ai déjà fait (NDLR : C’est la 11ème fois). J’y ai donc pensé. Et je dois dire que je me force pas trop car j’aime telle­ment ce jeu. J’ai été critiqué par le passé par mon compor­te­ment sur le court parce que je me plains, je cris, mais c’est comme ça que je parviens à être perfor­mant. Maintenant c’est l’heure d’aller au lit car il est ridi­cu­le­ment tard, et je dois quand même tenter de bien récupérer. »