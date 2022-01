Sèchement battu en trois manches par le Japonais Taro Daniel au deuxième tour de l’Open d’Australie, Andy Murray ne s’attendait pas à vivre une pareille mésa­ven­ture après une belle victoire au premier tour. Interrogé en confé­rence de presse d’après match, le Britannique a eu bien du mal à expli­quer cette défaite même si son adver­saire n’y est évidem­ment pas pour rien.

« Je ne sais pas vrai­ment si mon match précé­dent a pesé. Je me sentais bien aujourd’hui (jeudi) physi­que­ment. Je me suis plutôt bien remis du match contre Basilashvili, donc, de ce point de vue, j’étais en fait assez content de ce que je ressen­tais sur le court compte tenu de la situa­tion. Mais Taro Daniel était vrai­ment solide. Il a bien bougé et méri­tait de gagner. Mais je m’at­ten­dais à ce qu’il joue de cette façon. Évidemment, je suis vrai­ment, vrai­ment déçu et très frustré. C’est une défaite diffi­cile pour moi. Ça c’est sûr. »