Le débat autour de la présence de Djokovic en Australie agit la planète tennis. Et derniè­re­ment, Andy Murray est venu mettre son « grain de sel » comme le rapport nos confrères de Tennis365.

« Je ne sais pas quelle est la situa­tion avec Novak. La dernière fois que j’ai pris des nouvelles sur le sujet, j’ai appris qu’il était sur la liste des inscrits de l’Open d’Australie. Je suppose donc qu’il va jouer et donc qu’il a été vacciné. On nous a dit que c’était les règles – si vous voulez jouer, vous devez être vacciné – donc je suppose que c’est ce qui s’est passé » a expliqué l’Ecossais avant de rajouter.

« En fin de compte, tout le monde désire que tous les meilleurs joueurs jouent dans les plus grands événe­ments. C’est ce qui rend les événe­ments plus inté­res­sants et l’on sait en plus que Novak va égale­ment essayer de gagner et de battre le record en rempor­tant un 21e Chelem. Son bilan là‐bas est phéno­ménal, alors j’es­père vrai­ment qu’il sera là. »