Lors d’une interview réalisée au côté de son ancien coach, Mark Petchey, Andy Murray a reconnu qu’il ne se souvenait pas vraiment de ses intentions lors de sa fameuse conférence de presse à l’Open d’Australie 2018 après sa défaite face à Bautista Agut. Ému aux larmes, le Britannique ne savait pas de quoi serait fait l’avenir mais donnait malgré tout rendez-vous à Wimbledon.

« Je ne pensais pas avoir dit que je prenais définitivement ma retraite – je ne sais pas vraiment ce que j’avais dit lors de la conférence de presse. J’étais tellement ému. Je ne savais pas trop ce que je disais mais je ne pensais pas avoir dit que je prenais ma retraite. Je pense avoir dit que j’aimerais me rendre à Wimbledon pour arrêter. Et à l’époque, c’était mon plan. Je ne voulais pas jouer plus longtemps que ça parce que je ne pouvais plus le faire. J’ai dit aussi à mon équipe et à ma famille par la suite, que si c’était la fin, on devait le prendre comme tel. Cela aurait été une façon incroyable de terminer.«

Le Britannique a par ailleurs préféré déclarer forfait pour le prochain Open d’Australie en raison d’une blessure à l’aine contractée lors de la Coupe Davis en novembre dernier. L’ancien numéro 1 mondial ne veut évidement prendre aucun risque.