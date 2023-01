Andy avait expliqué avant ce choc qu’il se sentait à la fois prêt physi­que­ment mais aussi menta­le­ment. Sa perfor­mance ce mardi a confirmé ses propos.

Très en jambes, l’Ecossais a étouffé l’Italien dans les deux premières manches (6−3, 6–3).

A ce moment précis, on pouvait même penser que ce choc allait être une forma­lité pour Andy tant il domi­nait les débats.

Mais Matteo a du cœur.

Il retrou­vait son service et de la vitesse pour enfin rentrer dans le match et revenir dans la partie (6−4). Le 4ème set était un vrai bras de fer. L’intensité était à son maximum avec Matteo en mode puncheur et Andy en mode défense.

Le tie‐break était irres­pi­rable notam­ment sur la première balle de set de l’Italien gâchée par un revers à deux mains indigne du top 10. Murray n’en deman­dait pas tant, il restait dans le match, sauvait une autre balle de set avant de céder.

Fatigué mais pas résigné, l’Ecossais repar­tait au combat pour une ultime manche à suspens. Matteo revenu au score semblait alors se relâ­cher, enfin. Faisant la course en tête, l’Italien profi­tait de son service rede­venu perfor­mant pour mettre une grosse pres­sion sur son adversaire.

A 5–4, sur sa seule balle de match Matteo ratait vrai­ment l’immanquable.

Et c’est cette fois au super tie‐break que ce duel allait livré son verdict.

Super tie‐break où l’Italien était l’ombre de lui même enfin au début avant d’es­sayer de s’ac­cro­cher mais c’était trop tard.

Andy signe un sacré exploit après 4H50 de match, main­te­nant l’énigme sera de savoir dans quel état il sera pour jouer son 2ème tour