Après les réac­tions de John Isner, d’Alizé Cornet ou encore du Président de la République de Serbie, c’est au tour de quel­qu’un qui connait bien Novak Djokovic de prendre à son tour la parole à propos de l’ex­pul­sion de ce dernier.

Dans des propos rapportés par la BBC, Andy Murray a regretté vive­ment cette situa­tion plus que préju­di­ciable pour le tennis.

« Ce n’est pas bien pour le tournoi car cela serait mieux si tous les meilleurs joueurs pouvaient y parti­ciper. Il va évidem­ment y avoir beau­coup de ques­tions sur ce qui s’est passé et la situa­tion dans laquelle nous nous sommes retrouvés. Je connais Novak depuis que nous avons 12 ans, c’est quelqu’un que je respecte et contre lequel j’ai joué. Je n’aime pas qu’il se retrouve dans cette situa­tion et je n’aime pas le fait qu’il a été placé en déten­tion. J’espère que cela ne se repro­duira pas pour d’autres tour­nois et j’espère vrai­ment que tout est terminé maintenant. »