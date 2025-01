Visiblement satis­fait de sa première expé­rience d’en­traî­neur aux côtés de Novak Djokovic, malgré l’abandon du Serbe en demi‐finales de l’Open d’Australie face à Alexander Zverev, Andy Murray s’est récem­ment exprimé chez nos confrères du Guardian sur son ressenti.

Et le Britannique a tenu à mettre fin à une vielle légende comme quoi cela serait plus stres­sant de regarder un match en tant que coach que de le jouer.

« C’est plus diffi­cile de jouer, c’est certain. Je ne suis pas d’ac­cord avec les gens qui disent que c’est plus diffi­cile de regarder un match depuis les côtés. Je sais à quel point cela peut être stres­sant d’être sur le court. J’étais très nerveux avant les matchs, mais quand en regar­dant les matchs, j’avais l’im­pres­sion de pouvoir oublier ça. Je me sentais calme sur le côté et je regar­dais en essayant de faire mon travail par moments. À la fin du match contre Alcaraz ou dans les moments impor­tants, on ressent la nervo­sité, mais pas autant que quand on joue. »