Andy Murray ou l’in­car­na­tion de la persé­vé­rance. Son abné­ga­tion et son courage ont été récom­pensé de la plus belle des manières ce mardi avec cette victoire contre Matteo Berrettini au terme d’un combat de près de cinq heures. Le Britannique jubi­lait en confé­rence de presse.

« Ces dernières années, je me suis remis en ques­tion. Beaucoup de gens ont critiqué ma capa­cité à rester perfor­mant dans les grands tour­nois et les grands matchs, donc je suis très fier de moi après le match. Ce n’est pas quelque chose que j’ai ressenti au fil des ans après un match. Je suis fier du travail que j’ai accompli au cours des derniers mois. Je me suis entraîné très dur en Floride pour être prêt ici. Je me suis vrai­ment battu à la fin du match aujourd’hui et la façon dont j’ai joué le tie‐break à la fin. Je me suis surpris moi‐même, je dirais (rires). Je suis géné­ra­le­ment dur avec moi‐même, mais je dois me féli­citer car ces dernières années ont été très diffi­ciles. J’avais déjà perdu des matches comme ça dans les derniers Slams, comme celui contre Tsitsipas ou Isner. Aujourd’hui, je méri­tais de gagner. »

Il affron­tera Thanasi Kokkinakis ou Fabio Fognini au 2e tour.