Si Andy Murray a été récom­pensé de ses efforts et de sa grande comba­ti­vité en élimi­nant Matteo Berrettini dès le premier tour de l’Open d’Australie après une énorme bataille de 5h de jeu, le Britannique est égale­ment parfai­te­ment conscient que ce match aurait aussi pu mal tourner.

En effet, alors mené 4–5, 30–40 dans l’ul­time manche, Andy a vu son adver­saire italien réaliser un incroyable loupé sur un revers penalty. Un coup qu’il a qualifié « d’hor­rible » lors d’une inter­view réalisée par nos confrères d’Eurosport. Tout en s’es­ti­mant très chanceux.

« J’ai dû beau­coup travailler ces trois derniers mois, je jouais vrai­ment bien à l’en­traî­ne­ment et sur les dernières années, je perdais ce genre de match. Je suis resté assez calme sur la fin de match, j’ai en plus connu un excellent début de super tie‐break, cela ma bien aidé. J’ai égale­ment bien retourné sa première balle et sur les échanges j’ai souvent pris l’ini­tia­tive. J’ai servi intel­li­gem­ment tout au long du match. Et il faut dire qu’il a fait un coup horrible sur sa balle de match (sourires), et je m’es­time chanceux. »