Musetti blessé : Djokovic tota­le­ment miraculé !

Par Baptiste Mulatier

Australian Open - Melbourne - 20�12025

Scénario abso­lu­ment cauche­mar­desque pour Lorenzo Musetti ce mercredi sur la Rod Laver Arena.

Alors qu’il menait deux sets à zéro face à Novak Djokovic en quarts de finale de l’Open d’Australie et semblait parfai­te­ment maîtriser son sujet, l’Italien a soudai­ne­ment ressenti une vive douleur à l’adducteur.

Breaké dans la troi­sième manche, Musetti a fait appel au physio­thé­ra­peute avant d’être contraint d’abandonner quelques minutes plus tard (6−4, 6–3, 1–3, ab.).

Déjà qualifié pour les quarts de finale sans avoir à disputer les huitièmes de finale en raison du forfait de Jakub Mensik, Novak Djokovic se hisse ainsi dans le dernier carré à Melbourne dans des circons­tances pour le moins inat­ten­dues, voire miraculeuses.

Cette terrible séquence n’est pas sans rappeler le scénario vécu par Grigor Dimitrov face à Jannik Sinner à Wimbledon. Le Bulgare menait lui aussi deux manches à zéro en huitièmes de finale avant de se blesser et de devoir abandonner. 

Ce n’est pas non plus le premier abandon de Musetti contre Djokovic. En huitièmes de finale de Roland‐Garros 2021, il avait jeté l’éponge dans le cinquième set après avoir gagné les deux premières manches (6−7, 6–7, 6–1, 6–0, 4–0, ab). 

Novak Djokovic attend désor­mais Jannik Sinner ou Ben Shelton en demi‐finales, vendredi. Dingue.

Publié le mercredi 28 janvier 2026 à 07:48

