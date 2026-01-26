Son coah puis son kiné ont du partir préci­pi­tam­ment l’Australie pour des raisons person­nelles et Lorenzo Musetti bien qu’af­fecté a su livrer une copie presque parfaite face à Taylor Fritz qui a été dominé en trois petits sets : 6–2, 7–5, 6–4. Forcément lors de sa prise de parole sur le court, l’Italien était ému.

« Je suppose qu’il est encore tôt le matin en Italie. Ce n’est pas facile de se réveiller tous les jours. Nous avons eu un peu de malchance en dehors du court. Pour des raisons person­nelles, ils ont dû rentrer. Mais ils sont là dans le cœur. C’est dur pour moi d’en parler. Quand la vraie vie frappe à la porte, c’est vrai­ment surpre­nant. On comprend toujours mieux la vie. Je me sens plus mature sur le court. Je joue mieux aussi pour ça et pour eux. Je veux conti­nuer. Je veux me pousser encore et encore. J’ai un énorme défi devant moi. Je me sens prêt à le relever » a déclaré l’Italien.

En quart de finale, il va affronter Novak Djokovic. Leur dernier duel en finale à Athènes avait été plus qu’é­pique. On s’at­tend donc à un grand match même si le Serbe a l’avan­tage d’ar­river frais pour ce quarte de finale. Il sera donc légè­re­ment le favori.