Et si Lorenzo Musetti s’apprêtait à disputer le match le plus important de sa jeune carrière, ce mercredi (pas avant 4h30 du matin) face à Novak Djokovic en quarts de finale de l’Open d’Australie ?
Cela y ressemble si l’on considère que l’Italien joue certainement le meilleur tennis de sa carrière et qu’il est passé tout près de battre le Serbe au cours de leur dernier affrontement, en finale du tournoi d’Athènes en octobre dernier.
Seulement vainqueur une fois en dix confrontations, celui qui a récemment atteint le Top 5 mondial pour la première fois de sa carrière a tenu à cette fois bien l’intention de saisir sa chance, même si la tâche s’annonce immense.
« Eh bien, jouer contre Novak est toujours un défi, surtout ici, où il a gagné de très nombreuses fois. Il connaît très bien les conditions, tout ce qui est possible. Je pense que ce sera un match difficile, c’est certain. Bien sûr, il se sent bien. Il n’a jamais perdu un set. Il a eu la chance de se reposer pendant quelques jours. Je pense qu’à son âge, il était bien sûr ravi de pouvoir se préparer et se détendre pour ce match. Mais bien sûr, nous nous connaissons très bien car nous avons souvent joué l’un contre l’autre. Je ne l’ai battu qu’une seule fois. J’espère prendre ma revanche, car la dernière fois, à Athènes, nous étions vraiment très proches. J’ai l’impression d’avoir une nouvelle chance. »
Publié le mardi 27 janvier 2026 à 17:45