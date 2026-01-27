Et si Lorenzo Musetti s’ap­prê­tait à disputer le match le plus impor­tant de sa jeune carrière, ce mercredi (pas avant 4h30 du matin) face à Novak Djokovic en quarts de finale de l’Open d’Australie ?

Cela y ressemble si l’on consi­dère que l’Italien joue certai­ne­ment le meilleur tennis de sa carrière et qu’il est passé tout près de battre le Serbe au cours de leur dernier affron­te­ment, en finale du tournoi d’Athènes en octobre dernier.

Seulement vain­queur une fois en dix confron­ta­tions, celui qui a récem­ment atteint le Top 5 mondial pour la première fois de sa carrière a tenu à cette fois bien l’in­ten­tion de saisir sa chance, même si la tâche s’an­nonce immense.

« Eh bien, jouer contre Novak est toujours un défi, surtout ici, où il a gagné de très nombreuses fois. Il connaît très bien les condi­tions, tout ce qui est possible. Je pense que ce sera un match diffi­cile, c’est certain. Bien sûr, il se sent bien. Il n’a jamais perdu un set. Il a eu la chance de se reposer pendant quelques jours. Je pense qu’à son âge, il était bien sûr ravi de pouvoir se préparer et se détendre pour ce match. Mais bien sûr, nous nous connais­sons très bien car nous avons souvent joué l’un contre l’autre. Je ne l’ai battu qu’une seule fois. J’espère prendre ma revanche, car la dernière fois, à Athènes, nous étions vrai­ment très proches. J’ai l’im­pres­sion d’avoir une nouvelle chance. »