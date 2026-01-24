AccueilOpen d'AustralieMusetti revient de loin : "À un moment, je me suis dit...
Open d'Australie

Musetti revient de loin : « À un moment, je me suis dit que je servais comme ma mère… Je t’aime maman, merci !»

Quel combat !

Arrivé à Melbourne sans beau­coup de certi­tudes, Lorenzo semble monter en puissance. 

Face à Machac qui peut être redou­table, l’Italien, malgré un début de match labo­rieux, a su rester calme. Au fil du duel face au Tchèque, son service s’est réglé et il a pu prendre le dessus en cinq manches. Il affron­tera soit Fritz, soit Wawrinka au tour suivant.

Sur le court pour l’in­ter­view d’après match, Lorenzo a préféré se moquer de lui même au sujet de la qualité de sa remise en jeu. Avec ces petits mots au sujet de sa maman, il a forcé­ment le public dans sa poche.

« Servir pire que dans le premier set était diffi­cile, à un moment je me suis dit que je servais comme ma mère… Je t’aime maman, merci ! Je suis content que ce soit fini ! On s’est battus dur, j’étais prêt dès le début du match à me battre beau­coup à cause de la chaleur. Au début, je n’ai pas réussi à trouver le bon rythme. Mais ensuite, avec une belle atti­tude, un bon état d’esprit et une excel­lente condi­tion physique, j’ai réussi à renverser le match. C’est ma première fois dans la deuxième semaine de l’Open d’Australie, je suis très heureux. »

