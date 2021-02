Face au Serbe Laslo Djere, Rafael Nadal n’a pas vou­lu prendre le moindre risque. Il a donc à chaque début de set impri­mé une vraie inten­si­té. Cela lui a per­mis à chaque fois de faire le break et donc de pou­voir gérer plus ou moins faci­le­ment les sets.

On note­ra notam­ment les deux balles de 5 à 5 écar­tés à 15–40 dans la deuxième manche. Pour le reste quelques belles séquences en coup droit mais quelques vilaines fautes aus­si. Rafa assure l’es­sen­tiel : 6–3, 6–4, 6–1. On sent qu’il a joué un peu avec le frein à main mais il devrait mon­ter en puis­sance si effec­ti­ve­ment phy­si­que­ment il est tota­le­ment remis de sa bles­sure : « Je suis res­té bien concen­tré, j’ai fait ce que devais faire » a expli­qué sobre­ment l’Espagnol à l’is­sue de son succès.