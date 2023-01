Qualifié pour le deuxième tour de l’Open d’Australie alors qu’on lui prédi­sait l’enfer face au jeune et dange­reux britan­nique, Jack Draper, Rafael Nadal s’est une fois de plus montré plus solide physi­que­ment que son adver­saire. Une donnée telle­ment impor­tante pour l’Espagnol qu’il a même perdu du poids pendant l’in­ter­saison comme il l’a révélé en confé­rence de presse d’après match.

« Physiquement, j’ai bien travaillé. Je suis beau­coup plus mince que je ne l’ai été ces dernières années. J’ai travaillé dur ces dernières semaines sur le plan physique pour que les résul­tats finissent par arriver. Aujourd’hui (lundi), j’ai fait une percée. J’ai gagné un match impor­tant. Quand on travaille dur, les résul­tats viennent. Comme je l’ai dit, physi­que­ment, je ne suis pas mauvais. Mes jambes sont plus ou moins rapides. Au tennis, il est diffi­cile de séparer les choses. Lorsque vous êtes confiant et que vous frappez sans réflé­chir, vous êtes mieux placé sur le terrain et vous frappez mieux aux bons endroits. Sans avoir tous les auto­ma­tismes en stan­dard, je pense que je suis rapide sur le terrain. Je m’en­traîne bien et j’ai juste besoin de prolonger les bons moments. »