Rafael Nadal a assuré l’es­sen­tiel ce lundi en s’im­po­sant au 1er tour de l’Open d’Australie face au promet­teur et dange­reux britan­nique, Jack Draper (40e), vali­dant ainsi sa deuxième victoire seule­ment sur les huit derniers matchs, et sa première de la saison.

« J’avais besoin de cette victoire, ça n’a pas été facile. Si on remet en pers­pec­tive ce que j’ai vécu ces six derniers mois, c’est très positif. C’était l’un des pires adver­saires possibles au premier tour. Il est jeune, il a de la puis­sance et je pense qu’il a un grand avenir devant lui. Nous allons le voir jouer de nombreuses années ici, avec de très bons résul­tats », a déclaré le tenant du titre lors de l’in­ter­view sur le court.