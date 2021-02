Lors de sa confé­rence de presse, Rafael Nadal a for­cé­ment évo­qué son mal de dos mais aus­si le niveau de sa per­for­mance. L’Espagnol a confir­mé qu’il avait modi­fié son geste au ser­vice pour évi­ter de trop le sol­li­ci­ter : « A chaque jour suf­fit sa peine, j’ai envie de dire. Il y a tou­jours une chance pour que les choses s’a­mé­liorent. C’est pour­quoi je joue et me bats ici. J’ai envie de me don­ner une chance. Aujourd’hui, ce n’é­tait pas génial. J’avais besoin de chan­ger un peu le geste de mon ser­vice. C’est ce que j’ai essayé de faire pour sur­vivre. Demain, un jour de congé, après‐demain, un autre match. J’ai besoin de voir les choses jour après jour et d’es­sayer juste de res­ter positif »