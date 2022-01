Après un début de tournoi assez tran­quille où il n’a pas perdu un seul set tout en restant 4h30 sur le court, Rafael Nadal va connaître son premier vrai test de la saison ce vendredi, au troi­sième tour de l’Open d’Australie, face au Russe Karen Khachanov, contre lequel il mène malgré tout 8–0 dans les confrontations.

« Ce sera un défi, comme toujours lorsque j’af­fronte Karen, et plus encore dans la situa­tion dans laquelle je me trouve. Ce qui me fait voir le verre à moitié plein, c’est que je suis compé­titif physi­que­ment, surtout après un titre et cinq matchs gagnés », a déclaré le Majorquin avant de revenir sur les condi­tions de jeu parti­cu­lières à Melbourne. « La balle change complè­te­ment du jour à la nuit. De plus, lors­qu’il fait humide, elle est très lente et lors­qu’il fait plus sec, elle est très rapide. Cela favo­rise les joueurs qui frappent à plat, mais je dois m’adapter. »