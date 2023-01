Lors de sa confé­rence de presse d’avant tournoi, Rafael Nadal a exprimé son senti­ment au sujet des condi­tions de jeu. Pour l’Espagnol, les balles sont un souci.

« Il n’y a pas beau­coup de chan­ge­ment dans la vitesse du terrain, dans les balles, oui. Les orga­ni­sa­teurs disent qu’elle sont iden­tiques au passé, mais elles sont, selon moi, de moins bonne qualité. D’ailleurs, cela ne sert fina­le­ment rien d’en parler main­te­nant car nous ne pouvons rien changer. En fait je trouve que cette balle ne prend pas le même effet que d’ha­bi­tude. Après quelques coups, la balle perd de sa pres­sion. C’est plus diffi­cile de frapper avec la bonne rota­tion. C’est plus facile de jouer quand on frappe plus plat. Je dois vivre avec, je me suis assez entraîné dans cette optique »