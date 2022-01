Rafael Nadal revient de loin.

Qualifié pour sa 29e finale en Grand Chelem sur l’Open d’Australie après avoir battu Matteo Berrettini, le cham­pion espa­gnol s’est exprimé sur cette perfor­mance inat­tendue alors qu’il était blessé au pied il y a encore quelques semaines.

« Me quali­fier en finale est quelque chose de complè­te­ment inat­tendu pour moi. Tout le monde le sait, j’es­saie toujours de donner le meilleur. Bien sûr, désor­mais, mon objectif est de gagner. Mais comme je le dis, c’est un cadeau juste d’être ici et de pouvoir jouer au tennis. Je prends les choses un peu diffé­rem­ment main­te­nant. Bien sûr, toujours avec l’es­prit de compé­ti­tion, parce que je ne peux pas aller contre ça. C’est dans mon ADN. Mais, d’une certaine façon, être simple­ment capable d’être compé­titif à ce niveau, c’est une énergie posi­tive pour conti­nuer d’avancer. À la fin de la journée, sincè­re­ment, c’est bien plus impor­tant pour moi d’avoir la chance de jouer au tennis que de gagner un 21e Grand Chelem. Parce que cela me rend plus heureux d’être capable de faire ce que j’aime plutôt que de gagner un autre Grand Chelem. »