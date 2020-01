Lors de l’intersaison, une statistique a prouvé l’incroyable longévité de Rafael Nadal puisqu’il est devenu le premier joueur à avoir été numéro 1 mondial sur trois décennies. A son arrivée au traditionnel media day, l’Espagnol a été interrogé à ce sujet pour connaître son secret : « Il n’y a pas de secret (sourire), surtout que je ne pense pas avoir été chanceux avec les blessures. C’est une question de passion, d’amour pour le jeu et savoir rester positif dans les moments difficiles. C’est vrai que j’ai traversé des situations compliquées tout au long de ma carrière. Avec cette attitude positive, j’ai toujours été capable de trouver un chemin pour continuer à avancer. C’est quelque chose de difficile à imaginer avec mon style de jeu car, comme beaucoup de personnes me l’ont dit, je devais avoir une carrière plus courte. Alors je suis heureux d’être là, même si c’est une petite surprise d’en être encore là à mon âge. Alors je veux juste continuer à en profiter. »