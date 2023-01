On le sait Rafael Nadal a du « temps » à gagner après avoir réalisé un début de saison laborieux.

Comme à son habi­tude il est arrivé le plus tôt possible à Melbourne après son United Cup et va enchaîner les séances pour retrouver le maximum de sensations.

Aprè, comme il l’a répété, rien de remplace vrai­ment la compétition.

Rassurant ses fans en expli­quant qu’il n’avait pas de problèmes physiques, Rafa va sûre­ment être tendu lors du tirage au sort du tableau.

Dans le cas où il aurait un adver­saire coriace dès le premier tour, Nadal risque de se tendre un peu d’au­tant que l’on sait que le premier match dans un Grand Chelem reste un moment périlleux, celui qui peut donner le tempo de toute l’épreuve.