Invité exclu­sif d’ESPN Argentina ce lun­di, Rafael Nadal a pu s’ex­pri­mer en lon­gueur sur les dif­fé­rents sujets qui animent la qua­ran­taine aus­tra­lienne. Forcément ques­tion­né sur les dif­fé­rences de condi­tion entre la qua­ran­taine de Melbourne et celle d’Adélaïde, dans laquelle il se trouve actuel­le­ment, le numé­ro 2 mon­dial a esti­mé qu’il y avait des avan­tages et des incon­vé­nients des deux côtés avant de pla­cer une petite pique à son rival, Novak Djokovic.

Pour rap­pel, ce der­nier a envoyé en début de qua­ran­taine une lettre au direc­teur de l’Open d’Australien, Craig Tiley, en pro­po­sant une amé­lio­ra­tion des condi­tions pour les joueurs et joueuses en qua­ran­taine stricte suite à un cas contact. « Certains ont besoin de rendre public tout ce qu’ils font pour les autres, et cer­tains d’entre nous agissent d’une manière plus pri­vée, sans avoir à tout publier ou affi­cher », a décla­ré un Rafael Nadal plu­tôt taquin. On attend désor­mais la réponse du Serbe…