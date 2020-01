Ce match n’a pas été une promenade de santé pour Rafael Nadal face à un Frederico Delbonis, alerte, rapide et entreprenant. La clé du duel a été le second set remporté au tie-break par l’Espagnol comme l’a expliqué le numéro 1 mondial : « Je suis arrivé à bien me concentrer sur la deuxième manche et par la suite j’ai joué plus relâché, plus en confiance ».

Vainqueur en trois manches (6-3, 7-6 (4), 6-1) avec quelques moments chaud à gérer, Rafa a donc bien préparé son prochain tour contre son compatriote Carreno Busta. Les deux hommes se sont joués 4 fois et Rafa mène 4 à 0.