Rafael Nadal n’a pas laissé la moindre chance à son compatriote Pablo Carreno Busta en s’imposant 6-1, 6-2, 6-4.

Légèrement bousculé au tour précédent par Federico Delbonis, Rafael Nadal a remis les pendules à l’heure en livrant une copie parfait face à son compatriote Pablo Carreno Busta : aucune balle de break à écarter, dix points perdus sur ses mises en jeu et seulement sept petites fautes directes. Le numéro 1 mondial l’emporte 6-1, 6-2, 6-4 en seulement 1h38 de jeu et se qualifie pour les huitièmes de finale. Il y affrontera Nick Kyrgios ou Karen Khachanov.

🇪🇸 VAMOS 🇪🇸

In the battle of the Spaniards, @RafaelNadal dispatches of compatriot Pablo Carreno Busta 6-1 6-2 6-4 to reach the fourth round at the #AusOpen for the 13th time.#AO2020 pic.twitter.com/WvNo5nfOUN

— #AusOpen (@AustralianOpen) January 25, 2020