En confé­rence de presse, Rafael Nadal, sans le faire volon­tai­re­ment, ou pas, a adres­sé fina­le­ment un mes­sage à Novak Djokovic quand il a expli­qué son expé­rience de l’US Open 2009. En effet, inter­ro­gé sur les bles­sures et la façon dont il faut savoir les gérer, l’Espagnol a rap­pe­lé l’er­reur qu’il avait com­mise à ce moment là.

« L’attitude et les déci­sions à prendre dépendent du type de bles­sure que vous avez. Soit quelque chose est cas­sé, soit c’est mus­cu­laire. Par exemple, je me sou­viens de l’US Open en 2009. J’avais com­men­cé avec une ten­sion au niveau des abdo­mi­naux. La déchi­rure était de l’ordre de 6 mil­li­mètres avant de jouer le pre­mier tour. Cela me gênait mais je pou­vais frap­per dans la balle. J’ai fini le tour­noi en per­dant en demi‐finales contre Juan Martin Del Potro. Après le match, la déchi­rure était de 26 mil­li­mètres. Avec le recul, j’ai bien conscience que ce n’é­tait pas une déci­sion intelligente. »