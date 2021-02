Le tirage au sort de l’Open d’Australie a été effec­tué dans la nuit et le moins que l’on puisse dire c’est que la moi­tié du tableau de l’Espagnol est plus clé­mente que celle du Serbe. Rafael Nadal affron­te­ra au 1er Tour Djere et si tout va bien il devra jouer plus tard Evans, de Minaur, Fognini, ou Berrettini. Parmi les 16 têtes de série de sa par­tie de tableau figure donc éga­le­ment ce qui est logique d’autres membres du top 10 comme Tsitsipas, Medvedev, Rublev.

Pour le Serbe, qui affron­te­ra Jérémy Chardy d’en­trée, le che­min vers la finale risque d’être plus ten­du avec la pré­sence directe dans sa par­tie de Fritz, Wawrinka, Raonic et Monfils. Ce sont Thiem et Zverev qui lui ont été dési­gnés. On note­ra aus­si la pré­sence de Shapovalov dans cette par­tie de tableau.

