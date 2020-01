Actuellement mené deux manches à rien par Dominic Thiem, Rafael Nadal doit réaliser un véritable exploit pour rejoindre le dernier carré. L’Espagnol a remonté un handicap de deux sets à rien à trois reprises dans sa carrière et la dernière fois remonte à Wimbledon 2007 face à Mikhail Youzhny.

A long way back from here…

Did you know the last time the world No.1 came back to win from two sets to love down was against Mikhail Youzhny at #Wimbledon 2007.#AO2020 | #AusOpen pic.twitter.com/6RiWhCiNea

— #AusOpen (@AustralianOpen) January 29, 2020