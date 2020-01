Roger Federer l’avait annoncé en amont mais c’est Rafael Nadal qui a donné le chiffre ce jour à l’issue de l’événement organisé à Melbourne. « On a discuté avec Roger, et on a décidé de donner ensemble 250 000 dollars australiens car on a a été affecté par cette terrible catastrophe qui touche l’Australie » a déclaré le numéro 1 mondial sur le court central rempli de fans.

Il est réconfortant de voir que l’ensemble de la famille du tennis a su se mobiliser rapidement pour donner un signe fort alors même que l’Open d’Australie a déja débuté dans les condition que l’on connait. Cette forme mobilisation avait débuté avec Nick Kyrgios, depuis les initiatives se sont enchaînés des quatre coins de la planète.