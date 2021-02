On ne rever­ra plus Rafael Nadal à Melbourne cette année. Le Majorquin a publié sur son compte Instagram un mes­sage afin de faire ses « adieux » à Melbourne et à l’Australie. Rafa en pro­fite éga­le­ment pour « remer­cier » le pays hôte du pre­mier Grand Chelem de la sai­son pour « leur avoir offert l’op­por­tu­ni­té de jouer ».

« Tennis Australia a fait un superbe tra­vail pour per­mettre à l’Open d’Australie de se tenir en une période aus­si dif­fi­cile. Bravo ! » Avant de déjà annon­cer son retour « l’an­née pro­chaine ».