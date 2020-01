Rafael Nadal a avoué avoir regardé une grande partie du match de Federer face à Millman et notamment la fin du duel. Ses commentaires sont donc plus de précieux d’autant que cela reste le plus gros match pour l’instant de cet Open d’Australie : « J’ai presque tout regardé. J’ai terminé le diner très tard, alors j’ai décidé de rester dans la chambre. J’étais en train de regarder des séries, de temps en temps avec le match. Millman a fait un gros match, et réduire la rencontre aux six derniers points, ce n’est pas correct. Je ne veux pas analyser le match que sur les six derniers points, honnêtement. Ce que je pense c’est que Roger a eu des hauts et des bas. Mais dans le cinquième, il a commencé à pousser surtout quand il était derrière et en danger. Federer a su réagir en étant plus agressif. Si vous analysez les six derniers points, John fait quelques erreurs honnêtement. Il ne manquait pas grand chose, puis il a raté avec ses deux balles, deux longues balles. Après le point à 8-7 est décisif avec ce slice de Roger suivi au filet. A cet instant, on se dit que tout pourrait arriver, mais Federer est Federer. »