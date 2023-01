Devenu papa en octobre dernier, Rafael Nadal dispute lors de cet Open d’Australie son premier Grand Chelem depuis la nais­sance de son fils. De quoi lui apporter une source de moti­va­tion supplé­men­taire ? Un jour­na­liste a posé la ques­tion au Majorquin en confé­rence de presse après sa victoire sur Jack Draper au 1er tour.

« Non. Enfin, je veux dire que j’ai toujours été très motivé sur tous les tour­nois que j’ai disputés. Mon approche de la compé­ti­tion n’a pas changé depuis que je suis père. Franchement, je pour­rais vous dire le contraire et ça ferait une belle histoire à raconter, mais ce n’est pas le cas. Je profite de voir la famille s’être agrandie. J’ai toujours aimé les enfants et pouvoir vivre ces moments, c’est merveilleux. Mais en termes de compé­ti­tion, ça ne change rien, ça n’a aucun impact. À la limite, ça aurait pu avoir un impact négatif si j’avais été ici un mois et qu’ils n’avaient pas pu être avec moi. Là, vous ne savez pas comment vous allez réagir. En général, j’ac­cepte les chan­ge­ments qui inter­viennent dans ma vie. On ne sait jamais comment on va réagir ou s’adapter. Je ne sais pas comment je réagi­rais si le bébé n’était pas avec moi ici. Peut‐être qu’a­près trois semaines il me manque­rait au point que j’en perdrais un peu de concen­tra­tion. Je ne suis pas certain de pouvoir relever ce défi, donc je suis très heureux que ma femme ait accepté de venir ici (sourire) ».

Pour rappel, Nadal affron­tera l’Américain Mackenzie McDonald (65e) mercredi au 2e tour.