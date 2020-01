Peu de temps après sa défaite en quarts de finale face à Dominic Thiem, Rafael Nadal s’est présenté en conférence de presse. Et l’Espagnol a simplement reconnu la supériorité de son adversaire du jour : « C’était un très bon match avec un bon niveau de jeu. Il a très bien joué, il a été agressif et il a sorti de grands coups. Même dans des positions difficiles, il a réussi des coups incroyables. Il n’y a rien dire, juste à le féliciter. J’aime son attitude, et sans doute qu’il aime la mienne aussi (sourire). Nous avons des choses en commun lui et moi d’une certaine manière. »

Le numéro 1 mondial a ensuite été interrogé sur ce qu’il aurait pu faire de différent : « Gagner un tie-break. Mais c’est comme ça, parfois les choses ne tournent pas comme on le souhaiterait. J’ai eu une grosse occasion dans le premier set en menant 5-3. C’était un moment important du match. Je suis bien revenu dans le deuxième mais il a fait preuve d’une bonne détermination. Il remettait toutes les balles et il m’a mis en difficulté. Il a très bien joué avec beaucoup d’énergie, de l’agressivité et de la détermination. Mon niveau de concentration était meilleur que le tennis. Les conditions étaient aussi difficiles avec des balles qui devenaient lourdes assez rapidement. Maintenant, je suis triste, j’ai raté une occasion d’aller en demi-finale d’un tournoi du Grand Chelem. Mais j’ai perdu contre un grand joueur qui mérite sa victoire. »