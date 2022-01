Lors de la confé­rence de presse du média day Rafael Nadal est revenu sur son infec­tion au Covid‐19 et visi­ble­ment il a souf­fert : « J’ai été très malade pendant le COVID. Il m’a fallu plusieurs jours pour récu­pérer. Les sensa­tions n’étaient pas bonnes pendant ces sept jours, surtout les quatre premiers jours, qui ont été assez durs. Puis j’ai commencé à me sentir mieux petit à petit. Je ne sais pas si cela m’a laissé une sorte de séquelle à cette maladie. Si vous m’aviez dit il y a un mois que je serais ici aujourd’hui, je l’au­rais signé sans aucun doute. C’est déjà super de pouvoir profiter de l’en­traî­ne­ment et de se sentir à nouveau comme un joueur de tennis professionnel »