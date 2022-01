Toujours en phase de reprise et encore loin d’évo­luer à son meilleur niveau, Rafael Nadal s’est quand même imposé en trois sets au 2e tour de l’Open d’Australie sans trop de diffi­cultés. Après sa victoire, le Majorquin a d’ailleurs décidé d’évo­quer en longueur sa bles­sure au pied, qui l’a éloigné des terrains pendant toute la deuxième partie de la saison dernière. S’il a voulu rester positif, il a avoué qu’il range­rait ses raquettes au placard dès qu’il ne se sentait plus capable de riva­liser avec les meilleurs.

« J’ai le scaphoïde cassé en deux, c’est un problème sans solu­tion. C’est quelque chose que je ne vais pas oublier pour le reste de ma vie, une autre chose est que cela me permettra de concourir avec plus ou moins de garan­ties. Pour cette saison, j’ai peu de certi­tudes. Je ne pense pas que les condi­tions pour le reste de ma carrière seront parfaites. Nous devons affronter l’avenir avec posi­ti­visme et avec des garan­ties spor­tives. Je ne vais pas jouer sans avoir des options pour gagner. Souffrir avec des options en vaudra toujours la peine. La souf­france sans options, sans possi­bi­lité de profiter ni d’at­teindre les objec­tifs, perd son sens. Je joue parce que cela me rend heureux et parce que je suis motivé par les défis. Si la douleur doit l’emporter sur tout le reste, si elle vous prive de l’illu­sion et de la possi­bi­lité d’at­teindre vos objec­tifs, alors il est temps de penser à autre chose. Je ne suis pas dans cette ligne en ce moment. Je reviens avec beau­coup d’en­thou­siasme, après de nombreux mois sans compé­ti­tion. Au final, il faut être préparé à toute situa­tion, même si j’es­saie toujours de penser que les choses vont s’amé­liorer », a confié Rafael Nadal, qui va tenter de monter en puis­sance au 3e tour vendredi contre Karen Khachanov ou Benjamin Bonzi.