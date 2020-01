En marge d’un événement organisé à Federation Square (dans le centre-ville de Melbourne), Rafael Nadal était interrogé par Craig Tiley (directeur du tournoi) et Todd Woodbridge mais il a été très peu question des problèmes liés à la qualité de l’air. L’Espagnol a lui fait part de sa bonne forme avant le premier Grand Chelem de la saison comme le rapporte The Age : « J’ai terminé l’année en bonne forme et j’ai pu acquérir un rythme compétitif avec l’ATP Cup. J’ai quelques jours pour travailler dur ici et j’arrive avec une grande confiance. Je n’ai pas joué plus en fin d’année 2019 pour finir numéro 1 mondial. Je sais que parfois jouer beaucoup m’a causé des problèmes de blessures mais cela me permet d’arriver dans le tournoi avec du rythme et de la confiance. »