En marge de l’ouverture de la nouvelle structure de son académie au Koweit, Rafael Nadal s’est confié au journal sportif espagnol Marca. Un entretien où l’Espagnol est interrogé sur le 17e titre du Grand Chelem de Novak Djokovic. Et le Majorquin n’a pas voulu faire dans la langue de bois : « Je ne suis pas hypocrite. J’aurais préféré que Thiem remporte l’Open d’Australie. Mais, ne vous inquiétez pas, j’ai très bien dormi ces derniers jours. Après peu importe que Dominic ou Novak gagne, cela fait partie de notre sport. Ce tournoi réussit très bien à Novak et il est le meilleur joueur du monde actuellement. Les chiffres le disent. Et la seule chose à faire est de le féliciter pour ce nouveau grand succès. »

Depuis plusieurs mois, le débat sur le « GOAT » fait rage et n’a jamais autant fait parler dans le monde de la petite balle jaune. L’actuel numéro 2 mondial, lauréat de 19 Majeurs, sent-il la pression de Novak Djokovic ?