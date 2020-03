On plonge dans le numéro 7, paru début 2008, avec à l’éclosion de Jo-Wilfried Tsonga qui nous avait envoyé un message plutôt sympa avec l’empreinte de sa main.

Mais c’est la réaction de Rafael Nadal que l’on vous propose car en Grand Chelem, l’Espagnol, a rarement pris une « fessée » de ce type et tous les passionnés se repassent inlassablement les meilleurs moments de cette demi-finale de l’Open d’Australie 2008 où Tsonga a réalisé un match lunaire.

La réaction de Nadal en conférence de presse

« Je suppose que tout le monde se pose des questions sur la partie. Je pense que les réponses sont dans la presse et elles ont une explication assez simple. Tsonga m’a battu et il m’a bien battu. Je n’ai pas d’excuses. Je n’ai rien à dire à part simplement de le féliciter pour la grande partie de tennis qu’il a jouée. Je crois que le tennis est comme une balance et quand un joueur joue bien, la balance se met à pencher d’une telle façon qu’il est impossible pour l’autre joueur de bien jouer. Et je crois que c’est ce qui est arrivé dans cette partie avec un Tsonga très inspiré. »