Rafael Nadal n’a pas raté ses débuts à Melbourne en se débarrassant du Bolivien Hugo Dellien (6-2, 6-3, 6-0). En conférence de presse, l’Espagnol a été interrogé pour savoir s’il pensait à un possible 20e titre du Grand Chelem à l’Open d’Australie.

Le numéro 1 mondial a livré une réponse où il reste fidèle à lui-même : « Non, je pense juste à Sousa ou Delbonis (son prochain adversaire au deuxième tour). C’est tout. Je pense à mon entraînement de demain (lire ce mercredi) pour essayer de poursuivre le niveau de tennis que j’ai eu dans le troisième set. C’est ça mon objectif principal aujourd’hui. Si je suis capable de jouer à mon meilleur niveau, alors j’aurai mes chances. Sinon, c’est impossible. Donc je me moque que ce soit 20, 15, 16… Je me soucie juste de continuer à profiter de ma carrière. Si j’arrive à 20, alors c’est fantastique, si c’est 21, c’est encore mieux et si c’est 19 alors je serai très heureux de tout ce que j’ai réalisé dans ma carrière. Je n’y pense pas. J’ai gagné l’US Open il y a quelques mois et j’étais super heureux à ce moment-là. Mais aujourd’hui, je suis plus heureux que si je n’avais pas gagné l’US Open ? Non. Je veux faire le maximum et c’est ce que j’ai toujours fait dans ma vie. Mais pour le reste, c’est l’avenir qui le dira. »