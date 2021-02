Rafael Nadal a avoué qu’il était res­té long­temps éveillé pour regar­der le match entre Shapovalov et Sinner. Il faut dire qu’il connait un peu l’Italien qu’il appré­cie vrai­ment Comme Alcaraz, Jannik a une vraie qua­li­té pour deve­nir un cham­pion, l’hu­mi­li­té : « Je suis res­té à regar­der le match jus­qu’à 1h00 du matin, donc je me suis cou­ché tard pour Sinner. Cela a été un grand match, un bon niveau de ten­nis pour les deux. J’étais triste pour Jannik et content pour Denis qui pro­pose un ten­nis de qua­li­té. Au final, c’est quand même un pre­mier tour dif­fi­cile pour les deux. Jannik est un gars for­mi­dable. J’ai fait sa connais­sance pen­dant 15 jours à Adelaïde et nous avons très bien tra­vaillé. Jannik est humble, relax, déten­du. J’ai la même impres­sion qu’a­vec Alcaraz, ce sont des com­bat­tants, ils savent où ils veulent aller. Jannik sera haut dans le clas­se­ment à la fin de l’an­née, je n’ai pas de doutes »